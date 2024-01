Tiro con l’arco. Pescia ’capitale’: "Impianto top"

Il 2024 dell’arcieria toscana si apre con Pescia grande protagonista: le prime tre gare del nuovo anno saranno ospitate dal campo di tiro di via della Stazione, organizzate da Arcieri della Real Villa di Capannori il 6 e 7 gennaio, Arcieri Borgo al Cornio di Prato il 13 e 14 gennaio, e dai padroni di casa, gli Arcieri Città di Pescia, il 20 e 21 gennaio. Anche il 3 e 4 febbraio la struttura pesciatina ospiterà una gara.

"La nostra società sta definendo l’acquisto della struttura – spiega il presidente Marco Centini – abbiamo adeguato lo statuto alle nuove normative, concludendo un percorso iniziato alcuni anni fa. Questa diventerà così la casa degli arcieri pesciatini, dove far crescere i nostri futuri campioni. È una struttura polivalente, che potrebbe essere dedicata anche ad altre attività. Siamo al lavoro perché la struttura possa presto ospitare anche atleti diversamente abili. Ci sono piccoli interventi da fare – aggiunge –; speriamo nei contributi di Federazione, Coni e tutti gli enti che possano darci una mano. Sono molte le società che ce ne chiedono la possibilità di utilizzo, perché si presta ottimamente all’utilizzo in gara, come spazi e luminosità".

La società, intanto, cresce anche dal punto di vista tecnico. Lo dimostra l’ottimo risultato raggiunto nella XX edizione della Coppa Italia Centri Giovanili, che la Fitarco quest’anno ha organizzato in Friuli, a Latisana, per i quali la squadra pesciatina si è qualificata, per la seconda volta nella sua storia, con l’ottavo punteggio assoluto, chiudendo al quinto posto, a un passo dal podio. Protagonisti dell’impresa, Aurora Bertolai, Niccolò Carmignani, Carlotta Centini, Giovanni Lenzi, Dylan Servi e Leonardo Travaglio. Ben 625 i punti messi a segno.

Emanuele Cutsodontis