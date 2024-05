La gestione del Tettuccio, c’è la data per il via libera alle aperture pomeridiane

Montecatini Terme, 3 maggio 2024 – Le Terme Tettuccio potrebbe tornare a essere aperte al pubblico nel pomeriggio a partire da lunedì 13 maggio. Pasquale Morano, direttore del comitato regionale toscano della Croce Rossa, a cui è stata affidata la gestione delle attività legate alla cura idropinica nell’edificio, ha preso l’impegno di riaprire i cancelli in questa fascia oraria, poche settimane fa. L’associazione non è competente per le visite turistiche nell’edificio, di cui dovrebbe curarsi la società, al momento in mezzo alla procedura di concordato preventivo in continuità. Morano però tiene molto a trovare una soluzione per la vicenda e, così, a breve, incontrerà il commercialista Luca Quercioli, nuovo amministratore delle Terme. L’intesa, a parte le questioni legate alla procedura concorsuale in atto, non sembra irraggiungibile.

La chiusura pomeridiana delle Terme, nei giorni scorsi, è stata motivo di forti polemiche da parte degli albergatori. Le numerose presenze previste per i ponti del 25 aprile e del primo maggio non hanno potuto beneficiare di una visita per conoscere l’edificio. Ad accendere la polemica ci ha pensato Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam, che attraverso un intervento, ha evidenziato i danni per i turisti e, di conseguenza, per tutte le imprese del settore turistico-ricettivo, per una scelta del genere. Una presenza di posizione sostenuta anche da Giovanni Biondi, presidente di Asshotel-Confesercenti, molto preoccupato per le ricadute sulle imprese cittadine. Morano, dopo queste sollecitazioni, si è subito attivato per trovare una soluzione.

Sulla vicenda delle chiusure pomeridiane al Tettuccio, hanno preso posizione anche gli ’Angeli del Bello’. L’associazione era stata chiamata in causa dal candidato a sindaco dell’Unione Termale Claudio Del Rosso, che, con parole di stima, aveva auspicato una maggiore sinergia da parte degli enti preposto con questa realtà, in modo da tenere aperto lo stabilimento tutto il giorno. "Angeli del Bello Montecatini Terme – dicono i responsabili del gruppo – si è sempre resa disponibile a collaborare all’interno del Tettuccio come associazione di volontariato. Oltre alla tutela del decoro dello stabilimento, provvede all’acquisto delle fioriture ed alla cura delle piante storiche. Accompagna le scolaresche nelle visite didattiche ed è disponibile nel fornire informazioni ai turisti. Per altri incombenti ci mettiamo a disposizione ma al momento sulle aperture dello stabilimento non abbiamo dichiarazioni da fare. Auspichiamo unità di intenti da tutte le parti in causa, per il bene del Tettuccio e per una migliore fruibilità".