Tentano furto in casa Bloccati dalla polizia

La polizia di Stato prosegue l’attività di prevenzione e repressione dei reati contro la proprietà. Gli agenti di Pescia, diretti dal vicequestore aggiunto Davide De Servi, hanno fermato e identificato tre soggetti di origine romena, accusati di tentato furto in un’abitazione al momento disabitata e di proprietà di un milanese. L’immobile si trova a Vellano. I tre soggetti, due uomini e una donna, hanno tentato di entrare nella casa forzando la porta di ingresso. Non riuscendoci, si sono dati alla fuga verso il centro della città a bordo di una Mazda scura. Un residente della zona ha dato l’allarme e, tenendosi sempre in contatto con la sala operativa, ha indicato la via fuga e il mezzo utilizzato.

La volante del commissariato ha provveduto a fermare il mezzo nella zona di Pietrabuona. A bordo della macchina, sono stati trovati alcuni arnesi atti allo scasso, un’accetta e monili in argento di dubbia provenienza e sui quali sono scattati gli accertamenti per risalire ai legittimi proprietari. I tre soggetti sono stati quindi fotosegnalati e denunciati per il tentato furto in abitazione, la ricettazione degli oggetti e il porto degli oggetti atti ad offendere fuori dalla propria abitazione. Ancora una volta la collaborazione della cittadinanza si è dimostrata indispensabile per la prevenzione dei furti in abitazione, soprattutto in una zona isolata come quella della Svizzera pesciatina dove si trovano numerose seconde case utilizzate dai proprietari solamente nel periodo estivo. Gli agenti del commissariato di Pescia proseguono così l’attività di prevenzione e repressione dei furti in abitazione, senza dubbio uno dei reati più odiati dai cittadini, che subiscono una vera e propria violenza dell’intimità della loro casa.

Da.B.