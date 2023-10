Montecatini, bollette Tari in arrivo: ecco come pagarle

Montecatini Terme, 29 ottobre 2023 – In arrivo nel Comune di Montecatini Terme le bollette Tari relative all’anno in corso con una comunicazione emessa da Alia. Si tratta dell’acconto 2023 calcolato sulla base delle tariffe applicate per l’anno 2022 con scadenza 30 ottobre. Il saldo 2023 sarà suddiviso in tre rate, calcolate con le tariffe dell’anno in corso, con le seguenti scadenze: 31 dicembre, 29 febbraio 2024 e 30 aprile 2024.

Il pagamento dell’acconto può essere effettuato utilizzando il bollettino PagoPA (allegato all’avviso) in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato (abilitati al PagoPA) in contanti, con carte o in conto corrente.

Per ulteriori informazioni e, più in generale, per sbrigare le pratiche relative alla Tari è possibile recarsi al Punto Alia di Monsummano Terme (unella sede dell’Ecocentro in via Paolo Borsellino 28) aperto il lunedì (in orario 8.30-15) e il venerdì (12-18.30), allo sportello di Pistoia, in viale Matteotti 45, aperto dal lunedì al venerdì (in orario 8.30-12.30), oppure presso tutti gli sportelli Tari sul territorio.

Sarà entro breve attivato anche uno sportello presso il Comune di Montecatini. Per conoscere, nel dettaglio, giorni e orari di apertura è possibile consultare il sito web www.aliaserviziambientali.it.

Alia ricorda inoltre che ha reso disponibili nuovi canali di contatto per la clientela. Sito web e area clienti: www.aliaserviziambientali.it, anche per accedere alla nuova area clienti Aliapp. Call center: si può chiamare dal lunedì al venerdì (8.30-19.30) e il sabato (8.30-14.30). È possibile effettuare iscrizioni, variazioni, cessazioni Tari. Telefonare ai numeri 800.888333 da rete fissa, gratuito, 0571.1969333 da fisso o mobile e 199.105105 da rete mobile (numero a pagamento), oppure scrivere all’indirizzo e-mail [email protected].