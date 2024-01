Il vescovo Tardelli a Pescia: le celebrazioni per l’avvio del ministero

Pescia (Pistoia), 14 gennaio 2024 – Fausto Tardelli è il nuovo vescovo di Pescia. Il Papa gli ha affidato la diocesi pesciatina sommando questo incarico a quello alla guida della comunità partorale di Pistoia, ricoperto dal 2014. Le due diocesi resteranno distinte, ma vengono unite nella persona di Tardelli.

Il nuovo vescovo di Pescia Fausto Tardelli (Foto Goiorani)

Domenica mattina il nuovo vescovo ha fatto visita al santuario diocesano della Madonna della Fontenuova, a Monsummano Terme, per l'accoglienza e la recita dell'Angelus. Più tardi si è invece recato all'ospedale di Pescia e a Villa Matilde, casa per anziani della Fondazione Don Bosco.

Nel pomeriggio, alle 15.30 alla Porta Fiorentina, ha incontrato prima le autorità civili e militari cittadine e ha celebrato la messa solenne nella cattedrale cittadina, segnando così l'inizio del suo nuovo ministero episcopale. L'ingresso del vescovo Tardelli è stato trasmesso in diretta da Tvl anche su un maxischermo allestito in piazza.

Il territorio della diocesi di Pescia è il più piccolo fra le attuali toscane, ma è densamente popolato: circa 125 mila abitanti in poco più di 200 km quadrati. Per due terzi si stende nella Val di Nievole, in provincia di Pistoia, per un terzo è in provincia di Lucca.