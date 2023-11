Tappa in Valdinievole per l’iniziativa dedicata agli operatori del turismo

Ha fatto tappa in Valdinievole Ambitour, l’iniziativa di Anci Toscana e Toscana Promozione Turistica: una giornata rivolta agli operatori locali, per incontrarsi, confrontarsi e approfondire la conoscenza del territorio. L’iniziativa è pensata per creare partecipazione e contribuire a rafforzare dall’interno la destinazione Toscana. La giornata è stata organizzata dalla DMC, Cristoforo s.c.s., che promuove e valorizza l’offerta turistica del territorio. Presenti gli amministratori dei comuni dell’ambito. Gli operatori hanno avuto l’opportunità di vivere un itinerario su misura in Valdinievole, una terra ricca di arte, storia e natura incontaminata. La giornata di giovedì ha preso il via dalla Dogana del Capannone di Ponte Buggianese, antico magazzino mediceo nei pressi del Padule di Fucecchio, la più grande palude interna italiana. Tappa all’agriturismo Borgo della Limonaia, a Pieve a Nievole, e pranzo al Frantoio di Croci di Massa e Cozzile, due luoghi immersi nel verde, circondati dalla natura. Nel pomeriggio il tour si è spostato a Uzzano, centro ricco di storia, e a seguire a Montecatini Terme. La giornata si è conclusa infatti nel segno dell’arta, con la visita al MO.C.A. la galleria civica cittadina che ospita opere di maestri dell’arte del Novecento, tra cui Joan Mirò. Oltre alla collezione permanente il gruppo ha potuto visitare la mostra Galileo Chini.

"Il nostro territorio custodisce un patrimonio di storia, natura e tradizioni che va incontro alla richiesta sempre crescente di mete autentiche, da visitare a passo lento e in maniera sostenibile - ha commentato Alessandra Bartolozzi, assessore al turismo del Comune di Montecatini Terme, capofila dell’Ambito Valdinievole -. Abbiamo bisogno di continuare a valorizzare la nostra offerta con momenti come questo".

AF