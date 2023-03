Suv sbaglia manovra e investe una bimba di 6 anni

L'elisoccorso Pegaso

Buggiano (Pistoia), 27 marzo 2023 – Una bambina di 6 anni è stata investita da un Suv a Buggiano (Pistoia) in piazza del Bestiame. Il guidatore del Suv avrebbe sbagliato manovra, colpendo la piccola alle gambe. La bambina, trasportata in elicottero all’ospedale Meyer di Firenze, non sarebbe in pericolo di vita.

In aggiornamento