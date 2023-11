Studentessa all’Accademia per la scienza

Meritato successo per una studentessa della IVG indirizzo ‘Biotecnologie sanitarie’ dell’Istituto Tecnico Agrario ‘Anzilotti’: Jessica Vanni ha superato le selezioni per diventare membro dell’Accademia ‘Giovani per la Scienza’, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per fornire agli studenti degli istituti superiori della provincia un iter di studi nell’ambito delle discipline scientifiche. I selezionati seguiranno, per un biennio, lezioni e seminari collaterali alle normali attività scolastiche. Al termine, se otterranno una valutazione positiva, potranno prolungare la partecipazione all’Accademia per un altro anno. I due semestri annuali prevedono un Campus in Italia o all’estero: quest’anno è previsto un soggiorno a Monaco di Baviera. Ogni studente è tenuto a partecipare a un certo numero di incontri, con i quali individuare area e argomenti di ricerca, che porteranno a una dissertazione scritta finale. Questa sarà valutata dal Comitato Scientifico, dalla Direzione Scientifica e dai tutor dei ragazzi. Vanni, studentessa di belle speranze dalla media eccellente, ha partecipato alle selezioni su indicazione della sua insegnate di Igiene, Stefania Montella, che lo scorso anno aveva selezionato un’altra vincitrice, Chiara Tettoni; questa esperienza, che dopo il diploma sarà sicuramente seguita da un percorso universitario in ambito scientifico, rappresenta un bel traguardo e una bella opportunità di crescita, che le vale i complimenti del corpo docente dell’istituto Anzilotti.

e.c.