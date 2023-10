Muore di infarto mentre è in vacanza a Parigi

Buggiano, 24 ottobre 2023 – È morto durante un soggiorno a Parigi, stroncato da un infarto improvviso ad appena 52 anni. Buggiano e tutta la Valdinievole dicono addio a Tiberio Bartolini, designer e arredatore, dotato di una grande creatività, che esprimeva anche nella pittura.

Nemmeno un anno fa, aveva perso il padre che, nonostante un periodo in terapia intensiva, non aveva superato un intervento al cuore. Tiberio non era sposato e non aveva figli: lascia la madre e la sorella.

Era un personaggio davvero particolare nel mondo della vita notturna in Valdinievole, molto brillante e simpatico e, allo stesso tempo, capace di ascoltare gli altri e comprendere cosa provano le persone più diverse. I suoi genitori sono conosciutissimi a Buggiano, dove, per molti anni hanno mandato avanti una macelleria nella frazione di Pittini, un vero e proprio punto di riferimento per la comunità.Lui aveva fatto studi artistici a Lucca, diventando molto ricercato da

una clientela di alto livello per l’arredamento e il design nei campi più diversi. Sapeva davvero esprimere se stesso e le sue emozioni in ogni lavoro, svolto sempre con professionalità. La pittura, poi, completeva il suo modo di essere artista, vissuto ogni giorno a tutto tondo.

Ieri, quando si è diffusa la notizia della sua scomparsa, i social sono stati invasi da decine di post in suo ricordo.

Anche Daniele Bettarini, sindaco di Buggiano, ha voluto ricordare Tiberio Bartolini. "Lui era così – ha scritto attraverso un post, commentando una foto dell’uomo scomparso – sempre sorridente, amichevole e gioviale, un gran bravo ragazzo, purtroppo la morte lo ha prematuramente raggiunto lontano da casa. Ci mancherai Tibe. Condoglianze alla namma Laura, alla sorella Ilaria e a tutti i familiari".

Purtroppo, a causa delle normative internazionali, saranno necessari circa dieci giorni, prima che la salma di Tiberio possa ritornare a casa per la sepoltura. A Parigi, infatti, sarà effettuato un esame autoptico o un’autopsia sul corpo del defunto.

Quindi, Tiberio Bartolini potrà tornare in Valdinievole, dove riposerà per sempre. Molti amici, ieri, si sono consolati pensando che abbia raggiunto suo padre al quale era legato da grandissimo affetto