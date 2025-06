Sulla Sp9 procede l’inserimento dei pali

Stanno proseguendo i lavori sulla strada provinciale 9, che collega Lamporecchio e la piana del Valdarno con la zona di Pistoia. La circolazione della strada è stata da diverso tempo aperta. La circolazione è vietata gli autocarri di peso complessivo superiore a trentacinque quintali ed alle biciclette. L’obiettivo è di mettere in sicurezza tutta la strada, in modo tale che la circolazione possa scorrere nuovamente senza problemi. "I lavori stanno dando avanti – ha detto Lisa Amidei, sindaco di Larciano e consigliere provinciale –. Siamo ancora alla fase dell’operazione dell’inserimento dei pali di contenimento a valle, nella parte iniziale della strada venendo da Pistoia. Un tratto che ha subito pesanti danni. Avevamo parlato di circa quindici giorni di tempo per metterli, ma ci sono stati alcuni problemi di resistenza nel perforamento che hanno determinato un allungamento nei tempi dell’operazione. Contiamo di chiudere questo intervento quanto prima, almeno entro questo fine settimana. Poi i lavori si sposteranno in altre zone della strada, salendo verso San Baronto".

Se non arriveranno altri problemi a provare dei ritardi "puntiamo a chiudere questi lavori entro tre settimane – sottolinea Amidei –. Siamo consapevoli dell’importanza strategica di questo tratto di strada, una via di comunicazione essenziale per tanta gente. L’impegno per risolvere il problema è forte e devo dire che sono stati fatti importanti passi in avanti.

Massimo Mancini