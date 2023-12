Stage contro la violenza. Il lavoro degli studenti

MONTECATINI

Uno stage in Austria per gli studenti dell’Istituto Sismondi-Pacinotti che, dallo scorso anno, si è inserito in un lavoro di formazione importante sulle relazioni di genere, coinvolgendo i ragazzi quali preziosi alleati nella lotta contro la violenza di genere. Accompagnati dalla professoressa Lucrezia Calabretta, i ragazzi sono stati a Graz, in Austria, per il Forum Europeo conclusivo del progetto "Caring masculinities in action - CarMia". La comunità scolastica del Sismondi-Pacinotti, in particaolare la dirigente Oria Mechelli, si congratula con gli allievi e i docenti che hanno rappresentato il nostro Paese a Graz, per prevenire la violenza di genere. Il lavoro ha visto infatti quattro alunni del Sismondi-Pacinotti partecipare il 15 e 16 novembre scorsi al Forum Europeo del progetto "Engaged In Equality" presso l‘Istituto degli Innocenti di Firenze. Le due giornate fiorentine sono state un momento di confronto con tutti gli studenti europei che hanno partecipato al progetto e in cui il Sismondi-Pacinotti di Pescia, assieme ad altre due scuole di Firenze, rappresenta il percorso svolto in Italia. Il progetto "Caring Masculinities in Action – CarMiA", finanziato dall‘Unione europea, ha per obiettivo la prevenzione della violenza di genere. Coordinato per il Sismondi-Pacinotti di Pescia dalle docenti Ilaria Sforzi e Anna Lazzerini, il progetto ha visto lo studente Giuseppe Fasolino della 4CMA e la studentessa Lilian Marí Pieroni della classe 4BMA impegnati in questo entusiasmante progetto per prevenire la violenza di genere (GBV, Gender Based Violence) tra i giovani, con lo scopo non solo di promuovere una riflessione critica sui ruoli di genere tradizionali, ma anche con quello di sostenere concetti non violenti di mascolinità accudente nel lavoro con ragazzi e giovani uomini. Il percorso intrapreso dalla scuola pesciatina sta promuovendo la messa in discussione di rigidi stereotipi e ruoli e del concetto della mascolinità egemonica tra gli adolescenti. Grazie al contributo degli esperti del prestigioso Istituto degli Innocenti di Firenze che ha promosso il progetto "Engaged in Equality" finanziato dall‘Unione Europea, gli alunni del Sismondi-Pacinotti hanno potuto dialogare con ragazzi degli altri Paesi partner del progetto: Spagna, Slovenia, Cipro e Austria. Dopo una prima formazione dedicata ai docenti, le studentesse e gli studenti del Sismondi-Pacinotti si sono confrontati e formati con i ricercatori dell‘Istituto degli Innocenti.

Red. Mon.