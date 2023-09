Sismondi Pacinotti, si parte: "Nessuno rimarrà indietro. L’obiettivo è formare tutti"

Avvio di anno scolastico all’insegna dell’innovazione tecnologica al Sismondi Pacinotti di Pescia. Grazie ai fondi del Pnrr Next Generation EU verrà a breve realizzato il laboratorio delle professioni digitali, ambiente di apprendimento innovativo dove tutti gli indirizzi dell’istituto professionale e del liceo artistico troveranno attrezzature adeguate per sostenere le sfide lavorative future.

La prima campanella suonerà oggi alle 8.15. Centinaia di studenti sono pronti a sedersi al loro posto, mentre docenti e Ata lavorano da settimane all’organizzazione con riunioni di dipartimento, di materia, di staff. "Obiettivo dell’Istituto - racconta la dirigente scolastica Oria Mechelli - è il successo formativo e professionale di tutti alunni, il "nessuno resta indietro", e "Hololab" sarà di aiuto, un laboratorio con tecnologie acquistate grazie al bando Scuole in movimento della Fondazione Caripit. Computer capaci di creare ologrammi in 3D di componenti elettronici, macchine utensili e addirittura parti del corpo umano tanto che gli studenti riusciranno a "toccare" e visualizzare per intero quello che trovano descritto sui testi. Grande attenzione sarà data alle "soft skills", allo spirito di appartenenza e alla partecipazione, affinché gli studenti possano crescere emotivamente e culturalmente in un ambiente sereno, alla riscoperta della bellezza dell’inclusione, dell’integrazione e della responsabilità civica"".

Il primo passo in questa direzione avverrà con l’accoglienza agli studenti delle classi prime che sarà quest’anno guidata dai peer educator, alunni già formati che presenteranno la scuola, le sue procedure e le sue attività.

"Infine - racconta Mechelli - parlando di numeri, il Sismondi Pacinotti ha riconfermato e in alcuni indirizzi incrementato il numero di iscritti soprattutto nel corso dei Servizi per la sanità e per l’assistenza sociale, ampiamente richiesto in questo momento storico poiché realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita".

