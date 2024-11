Si alza il sipario al Teatro Pacini. Vizi e ipocrisie dell’umanità ’Il Giuocatore’ apre la stagione

La nuova stagione del Teatro Pacini si apre con ‘Il Giuocatore’ di Carlo Goldoni, diretto da Roberto Valerio. Alle 20.45 si apre il sipario con il primo spettacolo di un cartellone realizzato, per il secondo anno consecutivo, in collaborazione tra amministrazione comunale e Fondazione Teatri di Pistoia. Tredici i titoli in programma, sette spettacoli di prosa, due concerti e quattro appuntamenti per le scuole. A partire da questa sera; Valerio torna all’autore veneziano, padre della commedia moderna, per rivisitarne e mettere in scena un testo che colpisce per la sua contemporaneità, in bilico tra commedia e dramma: una commedia nera che racconta con leggerezza vizi e ipocrisie dell’uomo, con la risata che sgorga spontanea, mai in maniera banale.

Prodotto da Teatri di Pistoia, lo spettacolo sta girando fra i principali teatri italiani, con Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Franca Penone, Nicola Rignanese, Massimo Grigò, Davide Lorino, Roberta Rosignoli e Mario Valiani, scene e costumi di Guido Fiorato, musiche e luci di Mimosa Campironi e Emiliano Pona. Alle 18 il pubblico avrà l’occasione di incontrare la compagnia, a ingresso libero, nei locali della vicina Fondazione Poma, per il ciclo ‘Oltre la quarta parete: incontri con i protagonisti’. Alla biglietteria, aperta dalle 16 alle 19 e dalle 19.45, è possibile sottoscrivere l’abbonamento completo, la formula ‘Libero’ o acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione, prevendita che è aperta anche alla biglietteria del Teatro Manzoni di Pistoia e del Funaro, o su www.bigliettoveloce.it.

‘Il Giuocatore’ è una delle ‘sedici commedie nuove’ che Goldoni scrisse, per sfida con il pubblico veneziano, in un solo anno: uno studio di caratteri che compongono il ritratto di un’intera società, con le sue virtù e i suoi vizi. Al centro della commedia, Florindo, che divorato dalla passione per il gioco perde tutto: soldi, amicizie, l’amore della promessa sposa Rosaura, che pure ama sinceramente, e non esita a promettere di sposare la vecchia e ricca Gandolfa pur di ottenere i soldi per giocare ancora e continuare a sognare, come tutti i giocatori di ieri e di oggi, la vincita favolosa che gli permetterà di abbandonare il tavolo verde.

