Sesana, pronti alla ripartenza Oggi corse e giochi per i bimbi

Festa della Liberazione all’ippodromo Sesana con un convegno lussuoso dal punto di vista tecnico ma non solo, tante attività di intrattenimento per i bambini. Gonfiabili, musica e l’immancabile fattrice con il suo puledrino. Il montepremi complessivo delle sette corse in programma sfiora i 90mila euro, cifra che testimonia la qualità del convegno con un paio di sfide, oltre l’attesissimo gran premio, particolarmente intriganti. Iniziamo dalla terza del pomeriggio, Premio Zacon Giò con sette buonissimi cavalli impegnati sulla distanza dei 1640 mt: la femmina Cadillac Grif merita i favori del pronostico con una forma invidiabile e una velocità di partenza che dovrebbe consentirle di andare al comando. Chimeragal è reduce da una bella vittoria ad Aversa e con il numero alla corda è una garanzia mentre Cerbero Trebì pur andando forte fa fatica a trovare l’occasione. La sesta del pomeriggio è l’evento clou, seconda edizione del gran premio d’Abruzzo spostato a Montecatini dopo la chiusura dell’ippodromo di Pescara. Dieci cavalli di cinque anni e oltre ad incrociare le lame sulla classica distanza del miglio: il trainer parmense Alessandro Gocciadoro schiera il 50% dei cavalli al via ma tecnicamente le maggiori chance sembra averle il locale Gennaro Casillo con le uniche due femmine in corsa ovvero Akela Pal Ferm e Apple Wise As. Inizio convegno 14.45.

Martina Nerli