Scuola Loto Rosso a pieno ritmo I "guerrieri" non si sono mai arresi

L’ennesima ripartenza felice. D’altronde è dal 1979, da quando aveva 6 anni, che Riccardo "Sifu" Innocenti pratica le arti marziali e dal ’98 insegna alla Scuola Loto Rosso in via Donatori del Sangue 20 (www.lotorosso.com). "Sacrificio, esperienza e passione: paio giovane, ma gli anni passano anche per me", dice. L’attività della scuola, affiliata a Opes Coni, di cui Innocenti è responsabile provinciale, è ripartita, anche se in realtà non si è mai fermata. "Abbiamo continuato i corsi malgrado mille problemi: il kung fu significa duro lavoro e proprio nei momenti duri i guerrieri si rimboccano le maniche". La scuola svolge molte attività: dalle arti marziali, wing chun kung fu per bambini e adulti, ai balli di gruppo, ginnastica artistica e ritmica, allenamento funzionale, sanda, aikido, yoga, shiatsu, riflessologia plantare.

Gianluca Barni