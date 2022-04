Scoppia bufera su via Sardegna "L’assessore non vuole spiegare"

L’assessore ai lavori pubblici Alessandro Sartoni lascia i banchi della giunta un minuto prima della discussione su un’interrogazione e dall’opposizione scoppia la polemica. I consiglieri di minoranza Helga Bracali, capogruppo del Pd, e Simone Magnani, Movimento Cinque Stelle, avevano chiesto chiarimenti sull’intervento avviato in via Sardegna. "I residenti- scrivono – ci riferiscono che i lavori discostano dal progetto presentato a suo tempo alla stampa dall’assessore Sartoni. Quali sono le migliorie che verranno apportate alla strada? Quanti sono i pini che verranno sostituiti? Quali sono le essenze scelte dall’architetto Mengoli?" Bracali e Magnani domandano se c’è sicurezza in merito al fatto che "la riduzione del marciapiede e la creazione delle aiuole di contenimento lasceranno fruibile il marciapiede a invalidi, anziani, mamme con i passeggini e altre categorie? Il progetto precedente è stato ritirato?". Bracali è molto irritata per la mancata presenza dell’assessore Sartoni al momento di rispondere all’interrogazione. "Se gli uffici non avevano avuto il tempo di preparare la documentazione – afferma – avrebbe potuto dircelo, invece di andarsene in quel modo. È stato davvero un brutto gesto, sotto tutti punti di vista". Secondo Magnani,"è vergognoso che un esponente della giunta scappi così. La gente ha tutto il diritto di essere informata sulla situazione di via Sardegna".