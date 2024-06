Schettino nuovo presidente del Monsummano. In panchina ufficiale l’arrivo di Fanucchi

L’Intercomunale Monsummano è già proiettato alla prossima stagione calcistica, che vedrà gli amaranto impegnati nel campionato di Promozione. I monsummanesi in queste ultime ore hanno annunciato una serie di importanti novità che riguardano i ruoli dirigenziali, la guida tecnica e la rosa che affronterà l’annata 2024/25.

Partiamo dal nome del nuovo presidente. L’assemblea dei soci ha deciso all’unanimità ed ha scelto Luigi Schettino come nuovo presidente del sodalizio amaranto. Già segretario dell’Intercomunale Monsummano da dieci anni, Schettino succede alla carica lasciata vuota dopo la scomparsa di Antonio Mangiantini, scomparso lo scorso 31 ottobre.

Non era vacante solo la carica di presidente a Monsummano, ma anche quella di allenatore, visto che a fine campionato si erano divise le strade degli amaranto e di mister Matteoni, colui che aveva riportato l’Intercomunale in Promozione. Il nuovo coach è Jacopo Fanucchi, il cui annuncio è stato dato nella pagina Facebook ufficiale della squadra di Monsummano Terme.

Ex-giocatore e bomber tra le altre di Prato, Pontedera, Empoli, Pisa, Alessandria, Cuneo, Lucchese e Pistoiese, Fanucchi, dopo aver finito quella di calciatore, ha iniziato da un paio di anni la carriera di allenatore. Dopo due stagione passate come allenatore delle giovanili della Lucchese, ha deciso di accettare l’offerta dell’Intercomunale Monsummano e di iniziare la carriera nel mondo dei dilettanti in una piazza importante come quella monsummanese. Accanto a lui, nelle vesti di vice-allenatore, ci sarà Umberto Pianderoso.

Nei prossimi giorni il direttore sportivo Daniele Fanucci inizierà a comunicare i nomi dei giocatori che continueranno a giocare con addosso la maglia amaranto ed i primi colpi di mercato, per consegnare al nuovo mister una squadra pronta a fare bene nel prossimo campionato, che a detta di tutti sarà tosto e difficile vista la presenza di tanti derby contro realtà come Valdinievole Montecatini, Larcianese, Lampo Meridien e Casalguidi.

Il primo giocatore che è stato confermato è Yari Ferrara. Attaccante monsummanese nato e cresciuto con la maglia amaranto addosso, Ferrara continuerà a giocare per l’Intercomunale, nonostante le numerose offerte ricevute. Non ci sarà invece il portiere Matteo Baldi, che è stato già presentato dal Valdinievole Montecatini.

Simone Lo Iacono