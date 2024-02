Scherma al PalaVinci con gli under 14

La Federazione italiana scherma torna in città. Si terrà al PalaTerme, il 16 e il 17 marzo, la gara interregionale under 14, che nel 2023 coinvolse 420 giovani atleti, riproposta nell’ambito della stagione agonistica. Si tratterà di gare individuali di fioretto, sciabola e spada. Questa iniziativa rientra nell’ambito del progetto ’Pistoia e Montecatini città della scherma’, nato anche grazie alla collaborazione fra l’assessore Alessandro Sabella per il Comune di Pistoia e l’assessore Alessandra Bartolozzi per Montecatini. "Non si tratta più solo un’affermazione – spiega l’amministrazione termale – ma di un vero e proprio appuntamento consolidato che conferma la presenza di queste competizioni ogni anno sul nostro territorio". Il Comune, inoltre, ricorda che "le gare, che prevdono un afflusso di circa mille atleti, vedranno sfidarsi moltissime categorie, dagli Under 14 ai veterani, per un programma ricco che potrà interessare tutti gli sportivi che hanno a cuore una specialità nella quale la nostra regione ha sempre primeggiato, quanto meno a livello maschile, con una lunga tradizione di successi di recente confermata anche pochi mesi fa dalla medaglia d’oro ai Campionati europei di scherma 2023 dal fiorettista Filippo Macchi. I tre diversi tipi di scherma sono il fioretto, la spada e la sciabola. Ciascuna delle tre discipline utilizza una lama diversa: nel fioretto si utilizza un’arma leggera da affondo, nella spada un’arma più pesante sempre da affondo e nella sciabola un’arma leggera da taglio.