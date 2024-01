Lanciavano sassi all’hotel chiuso. Tre minorenni denunciati

Montecatini, 31 gennaio 2024 – Stavano lanciando pietre e sassi contro le finestre di un albergo ormai dismesso in viale Bicchierai (per la precisione l’ex hotel Impero, dove di recente una donna è caduta dal terrazzo cercando di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale, ndr), come se fosse un tranquillo gioco di gruppo.

I militari della Compagnia carabinieri di Montecatini, nell’ambito dei quotidiani controlli del territorio, grazie anche alle chiamate dei cittadini al numero unico di emergenza 112, hanno denunciato a piede libero tre ragazzi minorenni, due dei quali residenti in città e uno a Marliana. I ragazzi sono stati sorpresi dai carabinieri all’interno di una struttura alberghiera ormai chiusa, intenti a lanciare e danneggiare con pietre e sassi le finestre dell’hotel, per puro divertimento e svago. L’immediato intervento delle pattuglie ha permesso la loro identificazione e, poco dopo, sono stati affidati ai rispettivi genitori.

Nelle ultime settimane, sono avvenuti eventi simili a Montecatini. Grazie alle pattuglie del Nucleo operativo e radiomobile (Notm) e delle stazioni della Compagnia, i militari dell’Arma sono riusciti ad intercettare, bloccare ed identificare cinque maggiorenni stranieri, trovati all’interno di un albergo, funzionante ma chiuso per un breve periodo, della zona di viale Bicchierai, intenti a festeggiare, bere e fumare sostanze illegali. In quella circostanza, sono stati tutti denunciati per furto, invasione di edifici e danneggiamento, e, solo due, anche per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, perché trovati in possesso di cocaina e hashish nonché banconote di piccolo taglio e due denunciati anche poiché irregolari sul territorio nazionale. Anche prima di queste vicende, negli alberghi chiusi si sono registrate varie intrusioni ma il più delle volte i responsabili si erano già dati alla fuga.

I militari ricordano che la scorsa settimana sono state controllate 427 persone e 279 veicoli, elevate 24 sanzioni al codice della strada, effettuati quattro fermi amministrativi di veicoli, ritirate 4 patenti e segnalate 6 persone all’autorità amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale.

Nella notte tra lunedì e martedì, qualcuno ha spaccato anche le fioriere nella zona tra corso Matteotti e via delle Saline. Secondo i testimoni, il responsabile sarebbe una persona che ha agito da sola. Il consigliere di minoranza Ennio Rucco (Pd) annuncia che le opposizioni chiederanno al più presto un incontro al prefetto Licia Donatella Messina per parlare dei problrmi legati al degrado e alla sicurezza nelle ore notturne.

«Non è più possibile andare avanti in questo modo", sottolinea. I carabinieri ribadiscono l’importanza di utilizzare il numero unico 112 in caso di emergenza. La Compagnia ricorda che vengono giornalmente effettuati vari controlli e perlustrazioni dai carabinieri a Montecatini per garantire una copertura del territorio con pattuglie 24h. I militari sottolineano l’ultimo episodio in cu i una pattuglia della stazione di Pescia - che contribuiva ai servizi di controllo su Montecatini - ha prontamente soccorso un uomo colto da malore, praticandogli nell’emergenza le manovre di rianimazione cardio polmonare acquisite durante il corso Bls (Basic Life Support), frequentato da un sempre maggior numero di Carabinieri, contribuendo in modo determinante al felice esito dei soccorsi.

Daniele Bernardini