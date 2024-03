San Giuseppe. Gara di torte in parrocchia

Una festa del papà dolce come una torta e anche un po’ in anticipo. Hanno festeggiato così, lo scorso sabato sera, la festa di San Giuseppe alla comunità parrocchiale di Pieve a Nievole. Ma non si è trattato esattamente di frittelle e zeppole, bensì di una gara di torte con tanto di giudici provenienti dall’istituto alberghiero che alla fine hanno decretato la vittoria della torta cucinati dalla giovane Matilde Gori. Una festa che ha visto la partecipazione di 140 persone e di 28 torte in tutto tra i concorrenti.

"Un successo oltre ogni aspettativa – ha detto Christian Iuliucci, uno degli organizzatori – Abbiamo pensato che la festa di San Giuseppe segna più o meno la metà del cammino quarresimale e l’arrivo della primavera e quindi poteva essere una buona occasione per stare insieme e fare comunità. Per questo abbiamo voluto organizzare la cena di San Giuseppe proprio nei locali della nostra parrocchia di Via Nova. Per l’occasione abbiamo organizzato anche la prima gara di torte di San Giuseppe che era aperta a tutti".

Le torte presentate sono state assaggiate e giudicate da esperti che ne hanno valutato sia l’estetica che il gusto premiando le migliori creazioni che poi a fine cena sono state condivise insieme a tutti i presenti. "E’ stato un bel momento per stare tutti insieme – proseguono dalla parrocchia – la cena è stata organizzata dal gruppo sposi e dai volontari della parrocchia di Pieve a Nievole che hanno fatto in modo di realizzare una bellissima festa a cui hanno partecipato tante famiglie anche con i bambini".

Arianna Fisicaro