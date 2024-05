Salvini in città con Baroncini

Matteo Salvini torna in città per la presentazione del suo nuovo libro. L’appuntamento con il leader della Lega e ministro delle infrastrutture, con la partecipazione del candidato a sindaco del centrodestra Luca Baroncini, è per sabato 25, alle 11.30, nelle sale del Grand Hotel Tamerici & Principe, alle 11.30, a ingresso libero. "Controvento", questo il titolo del libro di Matteo Salvini, rappresenta una summa del pensiero di questo politico. "L’Italia che non si arrende’ di Matteo Salvini – si legge nella presentazione - Con un approccio concreto e appassionato, il vicepresidente del consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti mostra la sua visione del mondo e le sfide che lo attendono nei prossimi mesi. Il carnet è ricco e non ammette deroghe: l’autonomia, storico cavallo di battaglia della Lega". Il ponte sullo stretto, visto come vessillo di un attivismo programmatico. La difesa dei confini. Una diversa idea di Europa. "La passione per la politica mi ha travolto fin da quando ero ragazzo – racconta Salvini - Significa lottare per quello in cui credo, senza mai perdere il contatto con la gente, sapendo di dare fastidio a molti come dimostrano i dossieraggi, i processi finiti in nulla, il fango e le violenze che la Lega ha subìto e subisce. Qui voglio raccontarvi la mia storia". Controvento ripercorre il passato, traccia il presente e delinea il futuro di un protagonista di un partito cruciale per il paese e l’Europa. Da queste pagine sale l’urgenza di illuminare di una luce nuova e alternativa quei temi e valori di cui la sinistra si ritiene unica depositaria".