Sacchi e guanti a Pescia: "Così puliamo l'ambiente"

Domani si rinnova l’appuntamento con "PuliAmo Pescia - Io non tifo lo schifo!", manifestazione organizzata dall’Associazione Quelli con Pescia nel Cuore, con il patrocinio del Comune di Pescia, il contributo della Banca di Pescia e Cascina e il supporto di Alia. L’appello degli organizzatori è semplice e diretto: "Unisciti a noi per raccogliere rifiuti e strappare erbacce!". I partecipanti si troveranno alla Passerella Sforzini, sul lato di via Simonetti, a partire dalle 8.30; a ognuno saranno consegnati, ovviamente gratuitamente, i necessari kit di raccolta, contenenti una pettorina, guanti, pinze e sacchi. "Puliremo il centro della città - spiega, a nome degli organizzatori, Chiara Vannucchi -, il lungofiume e la zona del Vecchio Mercato dei Fiori. I bambini possono partecipare, se accompagnati". "PuliAmo Pescia - Io non tifo lo schifo!" è nata alcuni anni fa dal desiderio di migliorare le condizioni igieniche delle strade cittadine, promuovendo, allo stesso tempo, atteggiamenti di rispetto e cura nei confronti dei luoghi in cui abitiamo. "Benché convinti che l’amministrazione comunale debba avere un ruolo centrale nel mantenimento del decoro cittadino- afferma l’associazione -siamo altresì certi che ognuno debba fare la sua parte, evitando di gettare a terra i rifiuti, raccogliendo le deiezioni dei propri animali, rispettando la vegetazione e prendendo coscienza del valore della pulizia urbana". Una delle azioni messe in atto dai volontari consiste, quindi, nella pulizia attiva delle strade da parte degli stessi cittadini che le abitano, con lo scopo di sensibilizzare i partecipanti riguardo all’impatto che ogni singolo rifiuto, per quanto piccolo, ha sulla città.

e.c.