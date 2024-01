Ruba borsa e bancomat. Presa una donna

Pensava di poter ripulire il conto corrente postale di una pensionata a cui aveva appena rubato la borsa. Ma il tentativo è andato male e per lei sono scattate le manette. I carabinieri della stazione di Larciano hanno arrestato in flagranza di reato una donna pregiudicata per furto e indebito utilizzo di carta di credito. La centrale operativa della Compagnia di Montecatini ha diramato un allarme di ricerche poiché poco prima, a Monsummano, in via Empolese, era avvenuto un furto su autovettura ai danni di una pensionata. Questa, mentre era a bordo del proprio veicolo, è stata avvicinata da una macchina occupata da un uomo ed una donna che, con la scusa di uno specchietto rotto, hanno asportato la borsa dall’autovettura della vittima. I malviventi si sono poi allontanati.

Nel corso delle ricerche, supportate da una descrizione dei sospettati autori, i militari della stazione di Larciano, sono andati allo sportello Atm delle Poste, al confine con Cerreto Guidi. I carabinieri hanno notato una donna corrispondente alla descrizione della presunta autrice del reato che, indossando cappellino e mascherina, stava per effettuare un prelievo al bancomat. I militari hanno accertqto che si trattava di una pluripregiudicata 35enne, che è stata trovata in possesso di denaro contante per 500 euro e di una carta bancoposta intestata alla vittima del furto. I carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza della donna quale presunta responsabile di furto aggravato e di indebito utilizzo della carta di credito. È sempre consigliabile fare attenzione quando sconosciuti si avvicinano in macchina, sostenendo di aver riportato danni allo specchietto.