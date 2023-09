Ripresa al liceo Lorenzini: "Didattica senza disagi"

Un primo giorno di scuola con un sospiro di sollievo non da poco al liceo Lorenzini di Pescia. La nuova preside Annalisa Fattori sta lavorando alacremente e ha già incontrato il consiglio di istituto. Dato che il sito è in ristrutturazione e sarà pronto presto con una nuova veste, ha chiesto collaborazione anche agli studenti rappresentanti di istituto per diffondere una nota sul primo giorno di scuola.

Detto fatto, la circolare è su Instagram, al passo coi tempi. Un ottimo esempio di comunicazione esterna e sinergica. Intanto, anche i rappresentanti dei genitori e gli studenti rappresentanti di classe si danni da fare con una rete di comunicazione per diffondere il testo che contiene di fatto sua un messaggio di ottimismo per il futuro che le istruzioni operative: "La scuola ha il piacere di informare gli studenti e le loro famiglie che, grazie alle opere di manutenzione effettuate e al conseguente aumento delle aule a disposizione, le attività didattiche non subiranno i disagi del precedente anno scolastico"". Le lezioni inizieranno domani mattina. La prima campanella per le prime suonerà: ore 8 indirizzo Scienze Umane presso l’ingresso della Sede Ex Tribunale, Piazza San Francesco 4; ore 8.30 indirizzi Classico e Linguistico presso l’ingresso della Sede Centrale, via Sismondi 7; ore 9 indirizzi Scientifico Ordinario e Scientifico opzione Scienze Applicate presso l’ingresso della Sede Centrale, via Sismondi 7. I docenti della prima ora delle classi degli indirizzi Classico, Linguistico, Scienze Umane e della seconda ora degli indirizzi Scientifico Ordinario e opzione Scienze Applicate accompagneranno gli alunni alle sedi e alle aule assegnate. Le classi successive alla prima inizieranno le lezioni alle 9. Le lezioni, per tutte le classi, termineranno per le prime settimane alle 12.

Annalisa Fattori è la dirigente del liceo Lorenzini, da poche settimane, proveniente dall’istituto comprensivo Riccardo Morzenti di Sant’Angelo Lodigiano. "Mi è gradito porgere - ha detto - un augurio di sereno e proficuo lavoro a tutti gli studenti dell’Istituto, ringraziando docenti e personale Ata. Rivolgo un saluto riconoscente ai genitori che hanno deciso di affidare alla nostra scuola la formazione dei propri figli. A studentesse e studenti auguro di vivere questo anno scolastico con impegno, entusiasmo e curiosità, sperimentando ogni giorno la bellezza di imparare lavorando insieme, facendovi protagonisti dell’avventura del sapere. Vi chiedo di essere membri attivi della comunità scolastica, rispettandone le regole e imparando il valore del rispetto di sé e degli altri. Il nostro impegno continua a essere quello di creare un ambiente di apprendimento stimolante, creativo e inclusivo".

Giovanna La Porta