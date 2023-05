Rinviato a giudizio il comandante della polizia municipale di Montecatini Terme

Montecatini Terme (Pistoia), 15 maggio 2023 – Il comandante della polizia municipale di Montecatini Terme (Pistoia), Domenico Gatto, è stato rinviato a giudizio insieme ad altri cinque agenti.

I reati contestati, a vario titolo, vanno dalle lesioni personali alla tentata concussione, all'arresto illegale, alla falsità ideologica, alla calunnia e alla rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio per una serie di fatti avvenuti nella città termale durante le varie attività dei vigili urbani.

Gatto è stato prosciolto dalle accuse di falsità ideologica e calunnia ma andrà a processo per gli altri capi d'imputazione contestati. Il comandante, dopo l'arresto avvenuto nel luglio 2022, era rientrato in servizio in Comune lo scorso 16 marzo, prima all'ufficio edilizia privata e poi di nuovo al comando della polizia locale. La prima udienza sarà il 17 ottobre. È stato invece prosciolto un sesto agente, inizialmente coinvolto nelle indagini.