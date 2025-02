Rinnovato il consiglio Avis. Conferma alla presidenza

È stato partecipato e vivace il seminario sui giovani e i social organizzato sabato scorso dall’Avis Montecatini. Soddisfatto Mario Girardi, che si è impegnato insieme agli altri volontari per organizzare un momento di confronto concreto con le nuove generazioni: "Per quanto riguarda il seminario sull’uso dei social media abbiamo avuto la gradita partecipazione di due classi terze del Liceo Salutati e per questo ringraziamo i professori presenti e la dirigente che ha assistito anche lei all’evento. In particolare ringraziamo i relatori Marco Serra e Giulio Sensi, che sono stati bravi nel fornire indicazioni e spunti di riflessione, pertanto molto apprezzati dai partecipanti".

A seguire si è tenuta l’assemblea di Avis Comunale Montecatini Terme dove si è rinnovato il consiglio direttivo che fra qualche giorno si riunirà per definire le cariche al suo interno. Gli eletti sono stati (in ordine alfabetico): Andrea Bellettini, Juri Berti, Lorenzo Birindelli, Massimo Birindelli, Silvia Birindelli, Arthur Dervishi, Iacopo Farnocchia, Mauro Farnocchia, Mario Girardi, Luca Grazzini, Andrea Mammato, Gino Naselli, Veronica Papini, Simona Parlanti, Karim Toncelli. Eletti supplenti: Federico Raffaelli, Ginevra Gilardi, Nicolò Mango. È stata confermata come addetto contabile Paola Paganelli. Girardi, a breve, sarà confermato presidente. "Voglio ringraziare chi ha consentito il corretto svolgimento dell’assemblea. La commissione – dice Girardi – era composta da Silvio Guidi, Roberto Masi, Claudia Cortopassi. La commissione elettorale composta da: Andrea Pasquinelli, Piero Pieri, Samanta Dervishi".

Il 22 marzo si terrà alla sede Avis di Borgo a Buggiano l’assemblea provinciale dove verranno rinnovate le cariche Avis Provinciale Pistoia. "Avremo poi l’assemblea Regionale a Chianciano Terme il 12 e 13 Aprile ed infine a Brescia dal 23 al 25 maggio l’assemblea Avis Nazionale dove fra il 1.300.000 soci verranno votati i nuovi consiglieri Nazionali fra cui speriamo la conferma dei due nostri toscani Francesco Bassini (attuale presidente Avis Comunale Buggiano) e Paolo Ghezzi (attuale presidente Avis Comunale Pisa)". Giovanna La Porta