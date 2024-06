Rimpianti e lacrime al PalaTerme. Ma questo pubblico merita 10

Sguardi abbattuti, qualcuno quasi in lacrime per il sogno sfumato. Un sogno che la Fabo ha accarezzato a lungo, ma che alla fine non è riuscita a trasformare in realtà. Colpa di una Del Fes Avellino che ha inflitto una cocente delusione ai 2.800 accorsi al PalaTerme, tutto esaurito in ogni ordine di posto. E dire che la tavola sembrava davvero apparecchiata per la festa: i sostenitori degli Herons a riempire in fretta prima i parcheggi all’esterno dell’impianto, poi la struttura stessa, con una buona presenza di persone anche dalla Campania (circa 200). Entusiasmo al massimo, prima della palla a due, con tanto di coreografia con cartoncini rosso e blu mostrati dal pubblico e lo striscione esposto dall’Onda d’Urto, con un chiaro messaggio indirizzato alla squadra di casa: "Conquistiamola".

E invece la truppa di coach Federico Barsotti non è riuscita a mantenere le aspettative, con i biancoverdi ad ammutolire il PalaTerme con una gran partenza (11-18 il risultato nel corso del primo quarto). Poi la veemente reazione dei padroni di casa, guidata soprattutto da Dell’Uomo, che ha di nuovo riscaldato i supporters di fede Fabo. Da quel momento in avanti è stato l’equilibrio a farla da padrone, con la sensazione però che Avellino avesse qualcosa in più, nonostante poi Montecatini sia riuscita a mettere la testa avanti nella terza frazione con la bomba di Chiera. È stato forse quello l’attimo nel quale il pubblico degli Herons ci ha creduto maggiormente. L’illusione che la Serie A2 fosse più vicina è dura però pochi secondi. Già, perché la Del Fes ha definitivamente preso in mano l’inerzia della sfida, fino al successo del 40’. Al suono dell’ultima sirena, lo sconforto è stato lo stato d’animo che ha prevalso fra i sostenitori rossoblù, che comunque hanno applaudito i loro beniamini e gli avversari. Inevitabile ripensare al vantaggio di 2-0 accumulato nella serie e alla tantissime occasioni gettate al vento soprattutto in terra irpina. Il ritorno di Montecatini nel basket di Serie A2 è per adesso rinviato.

Francesco Bocchini