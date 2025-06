Rievoka celebra storia e conflitti in Valdinievole

Arriva a Montecatini la nuova edizione di ’Rievoka’, una straordinaria manifestazione di rievocazione storica, nei giorni 6, 7 e 8 giugno. ’Rievoka – Disfida dei Castelli e dei Comuni in Val di Nievole’ è una simulazione storica che celebra a Valdinievole e la sua storia. Un evento per famiglie, appassionati di storia e chiunque desideri scoprire le affascinanti epoche del Medioevo e del Rinascimento, il tutto a ingresso gratuito. La rassegna si svolgerà tra il Palazzo Comunale (6 giugno) e il Parco Termale (7-8 giugno). Un’occasione perfetta per vivere un weekend diverso, immersi nella storia e nella bellezza del territorio toscano.

Organizzato dal Rione Casina Rossa in collaborazione con la Pro Loco Montecatini Alto e l’Associazione Sviluppo Valdinievole, ’Rievoka’ promette tre giorni di immersioni totali nel passato. La manifestazione è un’occasione unica per esplorare il Medioevo, con accampamenti militari, dimostrazioni di strumenti di costruzione e macchine da guerra. Una sezione è dedicata al Rinascimento: attraverso accampamenti militari e fedeli riproduzioni di modellini di Leonardo.

’Rievoka propone anche la falconeria con esibizioni di volo libero e spettacolari dimostrazioni. Sarà possibile approfondire la propria conoscenza delle epoche storiche grazie a narrazioni coinvolgenti, delle arti e mestieri, dei giochi medievali. Non mancheranno musiche, danze e combattimenti, dimostrazioni e prova gratuita di tiro con l’arco e con la spada. Venerdì 6 giugno alle 16.30 in municipio ci sarà il convegno ’La Valdinievole dei Comuni Medievali al tempo di Castruccio’: un’occasione per approfondire la storia locale con esperti del settore.