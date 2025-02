’Regalo sospeso’. Grande successo

Il presidente del Comitato di Pescia della Croce Rossa William Vergoni sorride per l’esito di ’Regalo Sospeso’. L’iniziativa era stata pensata per rallegrare il Natale dei bambini ricoverati nel reparto Pediatria dell’ospedale San Jacopo di Pistoia, realizzata in collaborazione con l’Istituto agrario Anzilotti con il supporto di Radio Garage, appoggiandosi al negozio Franca Giocattoli. E il 25 dicembre una delegazione di volontari e di infermiere volontarie dell’associazione, insieme ad alcuni studenti dell’Anzilotti, è andata in visita all’ospedale pistoiese, per consegnare ai bambini ricoverati i tanti pacchetti offerti dai cittadini. "La partecipazione di Pescia è stata splendida, ripeteremo l’iniziativa in occasione delle prossime festività", ha sottolineato Vergoni.