Rapina a farmacia, condannato

E’ originario di Pescia l’arrestato per una rapina in una farmacia di Capannori. I carabinieri di Lammari hanno preso l’uomo di 44 anni che il 16 febbraio 2022 rapinò la farmacia della Piana lucchese. Con un complice che in un primo momento era riuscito a fuggire e poi identificato e denunciato, si introdusse nella farmacia San Paolo in via Tiglio a Capannori. Con la minaccia di un coltello riuscì a impossessarsi di circa mille euro in contanti. Ascoltati i testimoni, personale e clienti presenti e dopo l’osservazione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, furono avviate le ricerche che nell’immediatezza dei fatti dettero subito i loro frutti. Grazie a un lavoro in sinergia dell’Arma, una pattuglia della stazione di San Lorenzo a Vaccoli intercettò il malvivente a San Concordio mentre era a bordo dell’auto utilizzata per la fuga. Scattarono le manette, perché in flagranza di reato. L’uomo, che nella rocambolesca fuga era riuscito anche a cambiarsi gli abiti, fu portato in un primo momento al carcere pratese della Dogaia.

Ora è arrivata la condanna e per il rapinatore si sono spalancate le porte di San Giorgio, dove dovrà scontare una pena di tre anni, cinque mesi, quattro giorni. Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 vennero messe a segno diverse rapine alle farmacie al confine tra Lucca e Pistoia.

Massimo Stefanini