Quel parcheggio mai nato "Per l’area di via Ventavoli fu realizzato pure uno studio"

Alla ricerca di idee progettuali per una migliore vivibilità del territorio: il presidente di Italia Nostra Valdinievole-Pistoia, Italo Mariotti (nella foto), si è incontrato con l’architetto Raffaele Calistri, socio dello stesso sodalizio e già dirigente del servizio lavori pubblici del Comune di Monsummano, dove l’argomento relativo alla ristrutturazione delle principali piazze è di strettissima attualità.

"Alla fine degli anni ‘90 – scrive Italia Nostra a consuntivo di tale incontro – l’amministrazione comunale si propose di istituire una commissione interna, costituita da personale dell’ufficio tecnico e dei vigili urbani, al fine di valorizzare il centro cittadino. Per prima cosa fu pensato di modificarne il traffico per ripristinare l’area a luogo d’incontro, diminuendo le difficoltà legate alla difficile convivenza con la viabilità veicolare o con le funzioni di parking. Si pensava infatti di avvantaggiare l’opportunità per i visitatori di ammirare le strutture storiche e architettoniche che costituiscono il cuore della città. Nel contempo vennero giustamente coinvolti anche i commercianti e i residenti del centro abitato".

"Lo studio compiuto in modo collegiale – aggiunge la nota – portò a valutare due aree da destinare a parcheggio, una in prossimità dell’impianto sportivo Loik e l’altra in via Ventavoli, entrambe aree limitrofe al centro cittadino. L’ufficio tecnico predispose per il parcheggio Loik (piazza Gentili) il progetto esecutivo e la gara per l’assegnazione dei lavori. Così fu realizzato in pochissimo tempo un parcheggio per la sosta di 100 auto. Fu eseguito anche uno studio di massima per realizzare un parcheggio in un’area compresa tra via Ventavoli-angolo via Togliatti, per un totale di circa 120 posti-auto distribuiti su due livelli in quanto l’area si presenta funzionale per l’andamento del terreno in declivio. Ma il pogetto non vide mai la luce, nonostante – noi ne siamo convinti come associazione Italia Nostra – fosse essenziale quale elemento propedeutico alla valorizzazione del centro storico".

Mai