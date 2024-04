Tragedia sfiorata ad Albinatico. Auto sfonda il guardrail. Chiuso un tratto di provinciale

Tragedia sfiorata in via Porrione, ma disagi al traffico per i prossimi giorni sulla strada provinciale. Nella notte tra venerdì e sabato una Renault ibrida ha sfondato il guar-rail del ponte che attraversa il torrente Pescina ad Albinatico, nel comune di Ponte Buggianese, rimanendo pericolosamente incastrata a qualche metro dall’acqua. Per fortuna il conducente è riuscito ad uscire dall’abitacolo, praticamente illeso. Molto più complessa invece la situazione per quanto riguarda la viabilità. Ieri mattina c’è stato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini Terme per estrarre l’auto. Per la particolarità della posizione e le difficoltà a recuperarla è stato necessario l’arrivo dell’autogru proveniente dal comando dei vigili del fuoco di Prato. Per consentire le operazioni la strada provinciale Porrione è stata chiusa all’altezza dell’azienda Irmel e alla rotonda del tiro a volo. Tra l’altro per il recupero dell’auto è stato necessario togliere il guard rail. Provvisoriamente il guard rail è stato sostituito con barriere new jersey, ma è stata comunque emessa un’ordinanza di chiusura della strada provinciale nel tratto già citato. Poche centinaia di metri ma punto comunque nevralgico per l’accesso alla zona artigianale di Albinatico, anche se il fine settimana in questo senso aiuterà a limitare i disagi.

"Lunedì – spiega il sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi – i tecnici della Provincia effettueranno il sopralluogo per la verifica e le condizioni per la riapertura della strada". Nel frattempo i I residenti di via Calderaio e Renaio per raggiungere il centro di Albinatico dovranno transitare dalla provinciale Camporcioni e poi svoltare su via Colligiana.