"Quanto accaduto è il mesto finale di una amministrazione immobile"

"La vicenda del Tettuccio chiuso in orario pomeridiano in questi giorni è il culmine di uno dei momenti più bui delle Terme di Montecatini, quello che stiamo vivendo. La gestione da parte della Croce Rossa degli stabilimenti costituisce una continuità sulla parte termale sanitaria, ma presenta comunque delle criticità sugli aspetti turistici della gestione degli stabilimenti". Claudio Del Rosso, candidato a sindaco per l’Unione Termale, interviene cosi’sulla polemica scoppiata sugli orari dello stabilimento termale. "Serve flessibilità e ascolto – prosegue - di chi con gli stabilimenti termali lavora: categorie economiche, albergatori, commercianti, ristoratori. Siamo patrimonio Unesco dal 2021, e questo si riflette anche sulle necessità di visita dei turisti che sono a Montecatini. Un momento difficile per il quale consigliamo vivamente alla Croce Rossa di collaborare in misura sempre maggiore con l’associazione ’Angeli del Bello’, che può essere ancora più utile nel gestire e valorizzare l’aspetto turistico del Tettuccio".

"Quello che è accaduto il 25 aprile è la triste fotografia, il mesto finale di un’amministrazione comunale immobile o incapace". Comincia così una nota delle tre liste a sostegno della candidatura a sindaco di Edoardo Fanucci, ’Fanucci sindaco’, ’Patto per la città’ e ’Insieme’. "Il Tettuccio chiuso ai visitatori nel pomeriggio di giovedì, con la città che finalmente sta registrando una buona affluenza di turisti, è uno smacco a chi vuol far ripartire il turismo a Montecatini, come i commenti in primis degli albergatori confermano – sottolineano le tre liste – Dal momento che la gestione è stata affidata ad un soggetto esterno, il Comune avrebbe dovuto sincerarsi della compatibilità degli orari di apertura con quelli di una città turistica".