La bufera sul 25 Aprile, l’affondo di Iacopo Melio: "Melosi si vergogni"

Pescia, 28 aprile 2024 – Continua a far discutere la vignetta pubblicato sulle proprie pagine social dal consigliere comunale Giacomo Melosi, eletto nelle liste di Fratelli d’Italia dopo essere stato portavoce di Casapound, che nella precedente legislatura aveva portato per la prima volta in consiglio comunale. L’immagine che ha scatenato l’indignazione di molti soprattutto sui social è quella di un addetto alle disinfezioni al lavoro, con la didascalia "Quando è appena terminata la manifestazione del 25 aprile" e l’avatar di Melosi che si sbellica dalle risate. L’esponente di Fratelli d’Italia ha preferito non fornire il suo commento alla vicenda.

Alle voci di protesta si è unito il consigliere regionale del Partito Democratico Jacopo Melio. "Al di là della stupidità della ‘vignetta’– ha commentato sui social Melio – fa ancor più riflettere come tutta la Destra si dimentichi della medaglia di bronzo al valore militare per le lotte partigiane che decora proprio il Gonfalone del Comune che amministra Giacomo Melosi, che dovrebbe invece ben conoscere e soprattutto rispettare".

Dopo la pronta la reazione del gruppo Uniti per Pescia, la coalizione di centrosinistra di cui è espressione il sindaco Riccardo Franchi, cui si sono subito uniti il vice sindaco Luca Tridente, il consigliere regionale Marco Niccolai del Partito Democratico e il segretario regionale dello stesso partito e deputato Emiliano Fossi, che hanno ricordato a Melosi come sia rappresentante delle istituzioni e che Pescia ha pagato un tributo di sangue particolarmente alto alla lotta per la Liberazione dal nazifascismo, chiedendo quale sia la posizione di Fratelli d’Italia e le scuse pubbliche del consigliere, è arrivato l’intervento di Melio che ha chiuso la sua argomentazione sui social così: "Non solo il territorio di Pescia, ma tutta la Toscana ha perso troppe persone nei vari eccidi: nomi e cognomi, storie di vite che nonostante qualcuno derida, noi non smetteremo di ricordare nel pieno rispetto della Libertà, della Resistenza e della nostra Costituzione Antifascista. Vergogna".