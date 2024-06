Pulizia delle strade comunali. Tagli d’erba a Pietrabuona

In anticipo rispetto agli anni passati, è iniziato il taglio dell’erba delle strade comunali della montagna pesciatina. L’intervento è partito da Pietrabuona, interessando via Mammianese Nord, e proseguirà sulla via della Val di Torbola e successivamente arriverà ai paesi della montagna passando per le varie ramificazioni. "Come amministrazione comunale – afferma il vicesindaco Luca Tridente – avevamo posto tra gli obiettivi primari quello di anticipare il taglio dell’erba mantenendo l’impegno preso con i cittadini, che abbiamo ascoltato nelle loro esigenze. Ciò è stato possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti e, in particolare, ringraziamo l’ufficio tecnico per il lavoro svolto. Un intervento importante che vuole ribadire l’importanza e la centralità della montagna per la nostra Amministrazione". "Iniziamo con Pietrabuona- puntualizza Tridente – poi passiamo alla via della Val di Torbola, con tutte le traverse che raggiungono le diverse castella. Poi scenderemo a Castelvecchio, raggiungendo Ponte di Castelvecchio per salire a Sorana e Montaione. Ma l’intervento non si fermerà alla montagna: una volta terminato l’intervento in Valleriana al via la pulizia delle strade a Veneri, a Collodi Castello e a Monte a Pescia".

Emanuele Cutsodontis