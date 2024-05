Promozione: Cerasa confermato alla guida della Larcianese

Il tecnico Maurizio Cerasa è stato confermato alla guida della panchina viola. La decisione è stata resa nota da un comunicato della società viola. "Questa decisione di prolungare di un’altra stagione il contratto con Cerasa arriva direttamente dalla società, con l’accordo stipulato tra le parti: da una il presidente Alessandro Dami assieme ai vicepresidenti Federico Nardi e Luca Pieri, e dall’altra il tecnico lucchese, che sposa ancora appieno il progetto viola. Ricordiamo – si legge nel comunicato – che Cerasa, dopo un lunga e onorata carriera in panchina (ricordiamo che ha guidato le giovanili professioniste della Lucchese, poi Cascina, Fortis Juventus, Fortis Lucchese, Fucecchio, Poggibonsi e Pecciolese) era arrivato a Larciano nel dicembre 2021, ottenendo subito un terzo posto in classifica, la seconda piazza nella stagione scorsa e il sesto posto in quella appena conclusa, dove la squadra, dopo un gran girone di ritorno, non ha ottenuto il piazzamento per i playoff per un solo punto". La Larcianese poi sta portando avnati i colloqui per assegnare l’incarico di direttore sportivo, ruolo rimasto scoperto dopo la fine del rapporto con Alberto Socci.

Intanto si è svolta la premiazione del giocatore Nicola Pinto, che ha cessato l’attività di calciatore all’inizio della stagione 2023-24. Ha collezionato 428 presenze ufficiali con la maglia viola, indossata per la prima volta nella stagione 2002/2003 nella categoria Juniores Nazionali, e poi con la prima squadra tra Serie D, Eccellenza, Promozione e Coppa Italia, trofeo quest’ultimo alzato da lui con la fascia di capitano per ben due volte. La cerimonia per omaggiare il forte ex giocatore della Larcianese è avvenuta prima della gara interna giocata con il San Marco Avenza. Nicola Pinto è stato premiato dall’assessore allo sport di Larciano Davide Castani e dal presidente della Larcianese Alessandro Dami.

Massimo Mancini