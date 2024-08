Problemi al parco Cividale: "La situazione è insostenibile"

Malumore dei residenti della zona Sud che, esasperati per le condizioni del parco Cividale, hanno chiesto controlli e pulizia inviando una email al neo assessore all’Ambiente Luca Bini. Che ha immediatamente preso atto, esaminando le foto allegate dal ’Controllo di vicinato’. "Interverremo al più presto – assicura Bini – con una azione coordinata. Capisco il disappunto dei residenti".

La vicenda viene seguita dal ’Controllo di vicinato’, in particolare da Marco Lucarelli che scrive in una nota: "Il parco Cividale come un sogno che svanisce, il giorno bambini che giocano e al calar del sole diventa terrà di nessuno. il disturbo della quiete pubblica continua a turbare il sonno dei residenti, fino a tarda notte festini di gruppi che si ritrovano a bere alcolici, tra urla e musica alta e la mattina sporcizia ovunque. La situazione è insostenibile: c’è chi pensa a vendere casa".

Lucarelli fa presente l’importanza delle segnalazioni a chi di competenza. "Ma non basta – prosegue –, serve una costante attenzione e la presenza fisica delle forze dell’ordine. Occorre il rispetto della legalità, altrimenti il cittadino perde lo stimolo di segnalare e di credere nei valori della giustizia". Lucarelli chiede risposte concrete alle autorità. "Chiederò un incontro con il Prefetto e valuteremo con i residenti se raccogliere delle firme per un esposto in Procura". Nella email inviata a Bini, Lucarelli ha fatto presente la necessità di tutelare i più piccoli.

Giovanna La Porta