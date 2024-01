Potature in arrivo: come cambia la viabilità

Modifiche alla circolazione in vista per le prossime potature in via Torricelli, in programma il 21 gennaio. Il Comune ha emesso un’apposita ordinanza in cui stabilisce che "per esigenza di sicurezza della circolazione stradale edincolumità pubblica dovrà essere istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli in via Torricelli, corsia nord dal civico 4 della stessa via Torricelli alla via Galilei ed il senso unico alternato regolato da movieri o semaforo nel tratto della via Torricelli dal civico 4 a via Galilei, corsia Sud, il 21 gennaio dalle 8,30 alle 18,30 per una occupazione di suolo pubblico pari a 12 metri quadrati". La ditta esecutrice dei lavori, che ha chiesto il provvedimento, "deve fornire la segnaletica stradale necessaria ed ogni altra attrezzatura richiesta per garantire la sicurezza stradale in concomitanza dell’attività".

Il Comune ricorda che "tutta la segnaletica temporanea necessaria a dare esecuzione alla presente ordinanza, compresa quella di preavviso (con l’indicazione di eventuali percorsi alternativi da collocare con congruo anticipo su tutte le direttrici di accesso all’area interdetta), viene collocata sotto la diretta responsabilità del richiedente il quale deve garantirne il mantenimento in efficienza per tutta la durata dei lavori e fino al completo ripristino dello stato iniziale dei luoghi.". L’amministrazione ricorda che l’esecutore delle potature "è tenuto a ad osservare le prescrizioni del nuovo codice della Strada", poiché chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione dei veicoli o dei pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza.