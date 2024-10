Ponte Buggianese respira

Finalmente il Ponte Buggianese ha festeggiato la prima vittoria di questo campionato, arrivata grazie all’1-0 al Fratres Perignano. Il successo tanto atteso, che sarebbe già potuto arrivare nella sfortunata gara in trasferta giocata e persa a Montespertoli, è targato Edoardo Fantini. È proprio lui, l’attaccante arrivato questa estate dalla Cuoiopelli, ad aver segnato il gol-partita, che ha portato i biancorossi a quota 7 puntnella classifica del girone A di Eccellenza. I pontigiani sono ancora invischiati nella zona playout, ma stanno dimostrando giornata dopo giornata di non meritare questa posizione di classifica. Il momento positivo che stanno vivendo è dobuto anche dal rientro di alcuni lungodegenti, come Granucci e Lucaccini, che stanno dando una grossa mano alla squadra guidata da Vettorri che ha così commentato l’importante vittoria centrata dai suoi ragazzi: "Vincere questa gara era fondamentale. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, e lo è stata. Però con questa vittoria, raccogliamo quello che avevamo seminato nelle partite precedenti e che non eravamo riusciti a portare a casa".

Non appena è arrivato il triplice fischio dell’arbitro, l’abbraccio che è arrivato dalla squadra nei confronti di Vettori è stata la testimonianza dell’unione che c’è in casa Ponte Buggianese. Un bel gesto ed una bella immagine, che hanno apprezzato tutti, soprattutto mister Vettori, che ha poi continuato ad analizzare il match vinto contro il collega Falivena: "I ragazzi sono stati bravissimi a sbloccare la gara, e poi dopo a tenere il risultato, anche con tanta sofferenza. Questa vittoria ci voleva, soprattutto per loro, per avere un po’ entusiasmo, e per presentarsi poi ai prossimi allenamenti con un’aria più leggera. Sono davvero contento".

Sul prossimo impegno che attende i pontigiani, ovvero il match da disputare in casa di quella Massese, che sta un po’ deludendo le attese di inizio stagione, l’allenatore del Ponte Buggianese ha voluto sottolineare: "Tutte le domeniche stiamo bene in campo e ci giochiamo la partita. La squadra lavora bene ed è in crescita, me ne sono accorto ormai da qualche settimana e questo, al di là dei risultati, è l’aspetto che mi fa essere tranquillo. Ssono sicuro che anche a Massa vedremo un Ponte spigliato e sicuro. Speriamo che questa vittoria ci dia una spinta in più, per poter acquisire ancora più sicurezza ed entusiasmo".

Simone Lo Iacono