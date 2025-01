Plastic free, Canile Hermada e Liv per l’ambiente

Tutti a ripulire l’ambiente. Questa volta i volontari dell’associazione Plastic Free, che su Monsummano ha già operato diverse volte dedicandosi in giornate di raccolta rifiuti abbandonati, sono stati accompagnati anche dai colleghi del Canile Hermada e dalla Liv di Montecatini. La zona scelta per questa caccia ai rifiuti è stata quella di Pozzarello Vergin Chiusa dove i volontari hanno raccolto una quantità non indifferente, anche se ancora non quantificata con precisione, di immondizia lasciata in giro. La giornata ha ricevuto anche il patrocinio del Comune di Monsummano, che ha sostenuto l’iniziativa.

"L’inquinamento da plastica – fa sapere Giovanni Di Fazio, di Plastic Free – è responsabile di uno dei danni irreversibili che l’uomo provoca al territorio. Abbiamo anche per questo scelto la zona di Pozzarello proprio perché manifesta una presenza di rifiuti abbandonati sul ciglio della strada. Si tratta di abbandoni illegittimi che nel corso del tempo si accumulano nella zona sulla strada che poi porta a un altro paesino che si chiama Cintolese. Noi come Plastic Free vogliamo far sentire la nostra presenza sul territorio e cercar di sensibilizzare la popolazione non solo sul problema degli abbandoni della spazzatura ma anche sul comportamento degli animali. Non a caso abbiamo avuto in questa giornata come partner il canile Hermada e la Liv che si occupano anche di benessere degli animali".

A livello regionale intanto nel 2024 l’onda blu dei volontari Plastic Free ha raccolto un bottino da 55.278 chilogrammi di plastica e rifiuti rimossi da spiagge, parchi e aree pubbliche cittadine, frutto di 95 appuntamenti di pulizia ambientale tra clean up, passeggiate ecologiche e raccolte dedicate ai mozziconi di sigaretta. La Onlus è impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica.

Alle attività di rimozione rifiuti sul campo, si aggiungono le sensibilizzazioni soprattutto verso le nuove generazioni con un impegno che al’attivo ha visto l’organizzazione di 21 incontri negli istituti scolastici regionali raggiungendo 1.064 studenti con interventi personalizzati per fasce d’età per illustrare, come fa sapere l’associazione "l’importanza di amare il Pianeta non inquinando, di effettuare una corretta raccolta differenziata e di come scelte alternative alla plastica possano farci prevenire ulteriori disastri ambientali".

"Plastic Free – ha detto Luca Bernardini, dell’associazione Amici degli animali Canile Hermada – è un partner logico e coerente perché non si può escludere il benessere dell’animale dalla tutele dell’ambiente, vivere in un ambiente pulito e salubre è una necessità primaria anche per gli animali".

Arianna Fisicaro