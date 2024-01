Pieraccioni all’Imperiale. Successo di pubblico

Un delirio. La folla che ieri a partire dalle 18 ha inondato da piazzetta D’Azeglio ha superato di gran lunga le aspettative dei titolari del cinema Imperiale. Oggetto dell’attenzione, Leonardo Pieraccioni che ha voluto ancora una volta Montecatini, o meglio, il cinema Imperiale tra le piazze scelte per lanciare (in carne e ossa) il suo nuovo film, ’Pare parecchio Parigi’. Nell’aprile 2022 era già venuto nella storica sala per presentare ’Il sesso degli angeli’. Sold out, stavolta, le quattro sale per la proiezione dell’anteprima seguita all’incontro faccia a faccia coi fan.

Il cinema ha consentito a chi aveva il biglietto di prendere posto nelle varie sale. Pieraccioni, sempre disponibile, ha girato da una hall all’altra per accontentare tutti. Leonardo è legato alla Valdinievole dove spesso, negli anni, è venuto anche a trascorrere con gli amici di sempre serate semplici e quasi in incognito. Famosa la cena di diversi anni fa alla Taverna del Vin Vino di Borgo a Buggiano, dove il mitico Ramon (scomparso di recente) riuscì a farlo riappacificare con Panariello.

Per Montecatini, un’occasione preziosa di richiamo e promozione resa possibile dal cinema Imperiale in collaborazione con Giglio Distribuzione di Firenze. Un modo per guadagnare una vetrina d’eccezione nel panorama nazionale. ""Siamo felici - ha commentato Lorenzo Lavarini, titolare del cinema - appena abbiamo saputo che c’era la possibilità di riaverlo con noi, ci siamo subito attivati. Due anni fa era rimasto molto contento, colpito anche dalla struttura e dalla facciata del cinema". Quattro sale strapiene fanno piacere anche a Pieraccioni, visti i tempi incerti. "Conserviamo con affetto - continua Lavarini - le foto autografate. In tre giorni abbiamo venduto tutti i biglietti di due sale, così abbiamo allargato a quattro. Tanta gente, purtroppo, è rimasta fuori a causa del tutto esaurito. Siamo orgogliosi che abbia scelto di nuovo il nostro cinema".

Giovanna La Porta