Pichierri si insedia al commissariato

Il vicequestore Fabio Pichierri si è insediato alla guida del commissariato di Montecatini. Prima di arrivare in città, ha diretto, dal luglio 2020, l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Bologna. In quelle sede, in passato, ha avuto la responsabilità anche dell’ufficio del personale e dell’ufficio tecnico-logistico provinciale ed è stato frequentemente impiegato nei servizi di ordine pubblico disposti in occasione degli incontri calcio di serie A, delle partite di basket di serie A ed Eurolega, di cortei e manifestazioni di carattere politico, di sgomberi di stabili abusivamente occupati.

Pichierri, 58 anni, originario di Roma, si è laureato in giurisprudenza ed ha conseguito anche la laurea specialistica in scienze delle pubbliche amministrazioni e quella magistrale in management e comunicazione di impresa. Ha partecipato ai servizi di ordine pubblico connessi allo svolgimento del G8 di Genova del 2001 e dell’Aquila del 2009, e in quest’ultima sede ha prestato servizio in occasione del terremoto dello stesso anno. Ha prestato incarico come dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Prato, di funzionario addetto alla squadra mobile della stessa questura, oltre ai servizi prestati alla sezione di polizia giudiziaria del tribunale di Roma, al commissariato Esquilino di Roma e al ministero dell’Interno.

Oltre a Pichierri, si è insediato anche il primo dirigente Alessandro Rossi, nuovo responsabile della polizia amministrativa e di sicurezza.

Da.B.