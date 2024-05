’Per un pugno di libri’ vincono. Pascoli e Galilei

Nona edizione del contest di lettura ’Per un pugno di libri’.

Al teatro Buonalaprima di Buggiano, si è svolta la fase finale della competizione. Questo evento annuale ha visto alcune scuole della Valdinievole confrontarsi sulle letture scelte per quest’anno: ’La leggerezza delle nuvole’ di Flavia Franco, per le classi quarte della primaria e ’Il Principe. Storia incredibile di un viaggio’ di Marco Sonseri, illustrato da Rosario Riginella, per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado. In tutto, 500 partecipanti. Una delle principali novità di questa edizione è stata la partecipazione dell’istituto Galilei di Pieve a Nievole, che si è unito al Pasquini di Massa e Cozzile, all’Andreotti di Pescia e alla Chini di Montecatini Terme.

La competizione si è svolta sotto l’egida di una giuria partecipe ed emozionata, composta da Andrea Pellegrini, Michele Ferri, Elisa Parlanti e Arianna Innocenti. Dopo intense e appassionate sfide, per pochissimi punti il primo posto è stato conquistato dalla primaria Pascoli di Montecatini e dalla classe 2D della secondaria Galilei di Pieve a Nievole. Questa manifestazione ha confermato ancora una volta l’importanza della lettura e della cultura tra i giovani, promuovendo il piacere della scoperta e della condivisione delle storie. E, cosa ancora più importante, quanto questa possa essere utile per riflettere su tematiche attuali, parlando di diritti, costruendo il senso di equità, sviluppando le competenze civiche e sociali per la partecipazione alla vita democratica.