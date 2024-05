"Per il commissariato di polizia non è previsto alcun rinforzo"

"Nessun rinforzo per il commissariato di Montecatini". La Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della polizia di Stato ha comunicato le destinazioni in provincia di Pistoia degli operatori che usciranno dal corso allievi agenti. Il ciclo di formazione si conclude il 23 giugno. Antonio Rovito, segretario generale provinciale del sindacato di polizia Coisp, spiega i movimenti nel dettaglio. "Otto agenti – spiega – andranno alla Questura centrale, tre al commissariato di Pescia, cinque alla sottosezione della polizia stradale di Montecatini e tre al distaccamento di San Marcello. Per il commissariato di Montecatini non è previsto alcun arrivo". Al Ministero però stanno valutando la possibilità di mandare almeno un agente in più in città.

Era stato lo stesso Rovito a ribadire pochi giorni fa i bisogni del commissariato in termini di organico. ""Il commissariato – ha sottolineato – ha bisogno di almeno sette persone in più. In questo momento, tra agenti, sovrintendenti e ispettori, siamo 38, ma il raddoppio dello sportello per l’emergenza passaporti ci penalizza". Il nuovo commissariato di viale Adua è stato inaugurato all’inizio del 2020, ma negli ultimi anni, a Roma, nessuno ha più parlato di elevare l’ufficio a sede di primo dirigente, con i rafforzamenti di organico che questa decisione comporterebbe.

Il Comune, durante la precedente amministrazione, ha messo a disposizione la ex casa di riposo di viale Adua per la polizia di Stato, investendo circa un milione e 700mila euro nei lavori. Un’attività che ha reso senza dubbio più agevole l’impegno dei lavoratori, impegnati ogni giorno a garantire la sicurezza, e offerto uffici più accessibili agli utenti per le pratiche. La possibilità di elevare di grado la struttura però sembra finita nel dimenticatoio.

