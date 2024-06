Delfino Pescia, arrivano Sabatini e Chechi

Pallavolo Delfino Pescia letteralmente scatenata sul mercato. Dopo l’ingaggio di Rita Falseni, storica bandiera dell’UPV Buggiano, la società valdinievolina continua la campagna di rafforzamento dell’ambiziosissima prima squadra, che nella prossima annata punterà decisa alla promozione in serie B2 nazionale. Ecco l’ingaggio di un paio di pedine importanti quali la centrale Vittoria Sabatini e il libero Martina Chechi.

Vestirà la maglia rossoblù Sabatini, classe 2003. Originaria di Lamporecchio, la pallavolista studia medicina a Firenze. Ha imparato il mestiere nelle giovanili del Monsummano, prima di approdare a 16 anni al Montebianco Volley Pieve a Nievole e debuttare ancora giovanissima in C. Nel club del presidente Severi è rimasta per tre stagioni, per poi accasarsi nelle fila di Empoli. Infine, l’esperienza dello scorso anno a Poggio a Caiano, indossando la maglia del Punto Sport.

Ma il Delfino si è assicurato anche i servigi della promettente Martina Chechi, 2005. Chechi ha imparato i rudimenti pallavolistici al Viva Volley Prato, giocando da centrale. A seguire, l’avventura al Prato Volley Project dove ha iniziato la trafila da libero. L’ultima stagione di giovanile l’ha disputata col Montelupo; il debutto in serie C risale, invece, all’annata passata, con la casacca del Blu Volley Quarrata. Titolare inamovibile, si è migliorata a livello tecnico e caratteriale.

