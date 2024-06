Nasce la nuova Larcianese

Larcianese a lavoro per la composizione della squqadra per la stagione 2024-2025. Operazioni di mercato in corso per dirigenza e staff tecnico della società viola. Il direttore sportivo Gabriele Cerri e l’allenatore Maurizio Cerasa, nell’ambito del budget di spesa voluto dal presidente Alessandro Dami, stanno assiduamente lavorando per cercare di allestire una formazione competitiva, che possa disputare un campionato di Promozione che prevede notevoli ambizioni.

Per adesso la società viola è concentrata sulle conferme di giocatori che nella passata stagione hanno meritato. Rimangono pertanto sotto la guida del tecnico Cerasa questi giocatori: Davide Iannello, Samuele Lo Russo, Thomas Porciani, Lorenzo Biagioni, Flippo Ferraro e Adam Ndiaye. Dalla fine del mese di ottobre dovrebbe essere completamente recuperato Gianmarco Sarti, infortunatosi al ginocchio destro. L’operazione ai legamenti è riuscita bene. Adesso il forte centrocampista viola sta lavorando al completo recupero fisico.

Conferme, ma anche partenze. Hanno detto addio alla Larcianese Guarisa, Foresta (si parla con insistenza dell’Intercomunale Monsummano) e Fusco. Quasi sicuramente lascerà anche Pini. C’è stato un cambiamento nello staff che cura la rosa della prima squadra. Paolo Scarselli (ex Montecarlo e Pescia) è il nuovo preparatore dei portieri che prende il posto di Andrea Pecora. Gli altri componenti dello staff sono il viceallenatore Marco Civitelli, il preparatore atletico Matteo Penta, oltre al massofisioterapista Massimo Sterlino.

Il vicepresidente della società viola Luca Pieri ha affermato che l’obiettivo della società sarà quello di allestire una buona squadra. Gli obiettivi da centrare nel calcio mercato estivo, che entrerà in piena attività dal primo luglio, sono una punta di spessore che sostituisca Guarisae un forte centrocampista che sappia prendere in mano le redini della mediana. Particolare attenzione sarà data alla cosiddetta quota. Il diesse Cerri è al lavoro per portare a Larciano una giovane forte. Il vicepresidente Pieri ha poi parlato della formazione Juniores regionale della Larcianese. Ci giocheranno tanti ragazzi del 2007 (possibilmente della zona), con l’obiettivo di dare un’identità precisa alla squadra, soprattutto a livello di attaccamento al territorio

Massimo Mancini