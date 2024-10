Penultimo convegno della stagione. Sette corse e tanto divertimento

Penultimo convegno della stagione in programma sabato, partenza della prima corsa alle ore 16. Il Sesana chiuderà ufficialmente il sipario sulla stagione 2024 venerdì 1 novembre con la spettacolare corsa tris/quartè/quintè nazionale. Protagonisti di questo sabato sono i gentleman driver impegnati nel Trofeo Denis Coku che prevede due batterie in programma come prima e seconda corsa e una finale con i primi cinque al palo di ciascuna heat. Nella prima prova proviamo a citare Cleofe Col con Stefano Ricci come vera e propria specialista della lunga distanza ma è una corsa piuttosto aperta, possono entrare facilmente in gioco anche Dollar Baby, Dribbling Op e Danilo Ag guidato da un Matteo Zaccherini agguerritissimo con 998 vittorie in carriera che aspetta di brindare la cifra tonda. La corsa successiva qualitativamente vanta cavalli di livello superiore, Dynamite kandy sta letteralmente volando e merita di essere la prima scelta. Il centrale di giornata ovvero la corsa più remunerativa è riservata ai professionisti in sulky ai giovanissimi di due anni ad incrociare le lame sulla selettiva distanza dei 2040 metri. Premio Davide Baldi tra incertezze e debuttanti, come spesso accade con i puledri nessuno strappa il pronostico però possiamo tenere d’occhio un interessante Golden Giov ben guidato da Francesco Facci. Su quattro corse disputate ha raccolto tre piazzamenti, manca il primo alloro e chissà che proprio in questa occasione non possa togliersi la qualifica di maiden. Sette corse e un contorno a bordo pista altrettanto piacevole, continuano infatti le attività proposte per tutta la stagione come i servizi di barbiere e la manicure per gli adulti mentre per i piccoli spettatori la scelta delle attività è piuttosto vasta. Dagli immancabili pony al castello gonfiabile senza dimenticare mountain bike e truccabimbi. Biglietto d’ingresso euro 5 per i soli maggiorenni.

Martina Nerli