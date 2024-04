Partono i lavori di riqualificazione di piazza Mazzini

Finalmente al via l’atteso intervento di riqualificazione di piazza Mazzini. Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi e l’efficientamento della pubblica illuminazione, e avrà il costo di 464.800 euro, finanziati dall’Unione Europea grazie al piano del Pnrr. L’impresa che si è aggiudicata l’appalto è l’empolese CRM Escavazioni, che ha ceduto l’incarico in subappalto alla pesciatina Cinelli Costruzioni. Il termine previsto per la conclusione dei lavori è il prossimo 2 ottobre. Le condizioni meteo non sono ottimali; ier era previsto l’inizio dell’intervento, e l’impresa ha provveduto a posizionare la cartellonistica, ma la pioggia potrebbe costringere a rinviare alla prossima settimana. "La ditta si è assunta l’incarico di eseguire l’intervento nel più breve tempo possibile – puntualizza il sindaco Riccardo Franchi – in modo da avere la piazza libera a dicembre. Per cercare di limitare al massimo i disagi e le difficoltà alle attività commerciali e ai residenti i lavori saranno il meno invasivi possibile: si svolgeranno in sei diversi step".

L’intervento sarà effettuato in accordo con la Sovrintendenza, e prevede che sia interamente sostituito l’asfalto dei marciapiede utilizzando piastrelle in pietra serena, fiammata, con una rifinitura un po’ scabra. Sostanzialmente, la stessa pietra utilizzata per la pavimentazione della piazza; allo stesso tempo sarà verificata la condizione dei sottoservizi tubature sottostanti al marciapiede. Saranno inoltre posizionati 14 nuovi lampioni a led per ciascun lato della piazza. L’intervento è partito in accordo con le associazioni di categoria, per le quali sarà fondamentale l’osservanza dei tempi indicati, per evitare di creare disagi nei mesi decisivi per le attività.

Emanuele Cutsodontis