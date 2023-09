Palio degli Arcieri Il ’cencio’ 2023 è andato alla Ferraia "Grande successo"

Era dal 2011 che non riusciva a imporsi nel Palio degli Arcieri, nonostante fosse il rione che ne aveva vinti più di tutti gli altri. Alla vigilia della 46esima edizione, la Ferraia presentava ben 15 ‘cenci’ nel proprio palmares. L’attesa è stata lunga, ma il rione giallorosso è finalmente tornato al successo, conquistando il sedicesimo trionfo nella sfida più sentita dai contradaioli pesciatini. Sofferta la prima volée di frecce: Angelo Privitera, Alessio Petrini, Otello Baldini e Daniele Petrini avevano messo a segno 105 punti, contro i 125 del Rione San Michele, i 120 del San Francesco e i 110 del Santa Maria. Già nella seconda tornata, però, è arrivato il sorpasso: i ferraioli hanno dominato la volèe, conquistando 185 punti, contro i 125 del San Michele, i 45 del San Francesco e i 30 del Santa Maria.

Un’esultanza sul palco di Giacomo Di Natale (San Francesco) ha spinto il Maestro di Campo, Giovanni Ramacciotti, a intervenire, annullando, come da regolamento, le sue quattro frecce. 85 punti persi per il Rione, che però non sarebbero stati sufficienti per tenere testa alla Ferraia, che nelle due tornate successive ha continuato ad allungare. Alla fine, i cinque arcieri del rione, ai quattro della prima tornata si è aggiunto Luca D’Ulivo, hanno conquistato 530 punti, contro i 390 del San Michele, i 385 del San Francesco e i 300 del Santa Maria.

La Giuria non aveva ancora ufficializzato la vittoria, che già le campane della Chiesa di S.Stefano suonavano a festa. E i festeggiamenti, iniziati in piazza Mazzini, si sono allargati a tutto il quartiere, fra lo sventolare di bandiere giallorosse e il suono di trombe, chiarine e tamburi. "È stata una sfida avvincente, piena di tensione – ha commentato a caldo il sindaco Riccardo Franchi, presente in piazza, anche lui in costume storico, sul palchetto riservato alle autorità – è il mio primo Palio, una manifestazione che mi ha regalato fortissime emozioni. Nel corso della settimana avevo partecipato a tutte le cene propiziatorie, che mi avevano aiutato a entrare nel clima giusto. Ed è stato un crescendo di vere emozioni. Anche le poche contestazioni che ci sono state sono parte della veracità del Palio. Voglio ringraziare tutti, i volontari, i figuranti, gli arcieri, i musici. E poi, gli enti che hanno reso possibile l’evento, la Fondazione Caripit, Banca di Pescia e Cascina, Regione Toscana, la polizia municipale, la Protezione Civile, le forze dell’ordine. Rendiamo onore alla Ferraia, e iniziamo tutti insieme a lavorare per il prossimo Palio".

Emanuele Cutsodontis