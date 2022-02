Opere per tre milioni nel piano triennale

La giunta De Caro ha recentemente approvato il piano triennale dei lavori pubblici che prevede su Monsummano opere per 3,5 milioni di euro circa. "Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali – come si legge negli atti dell’amministrazione monsummanese, a firma del dirigente Antonio Pileggi, che è anche referente per il programma triennale dei lavori pubblici stesso – contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano i lavori da avviare nella prima annualità. Con con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze siano definite modalità di aggiornamento dei programmi, criteri per la definizione delle priorità, le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute, gli schemi tipo". Così una volta individuati dal ministero, lo scorso dicembre, i comuni beneficiari del contributo da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, Monsummano è risultato beneficiario di finanziamenti per gli interventi proposti. In particolare, si torna a parlare di nuovo di interventi di adeguamento statico e miglioramento sismico della scuola Mannozzi ed uffici comunali, con un progetto esecutivo già approvato nel marzo 2020, per l’importo complessivo di 700.000 euro. Opere queste, soprattutto quella della scuola, che rientrano nel piano di adeguamento dei plessi scolastici cittadini della precedente amministrazione. Insieme alle scuole e alla sistemazione degli uffici comunali, rientra nel piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024 anche il rifacimento della pista d’atletica leggera allo stadio Strulli, anche in questo caso il progetto è già stato approvato, per l’importo complessivo di 680.000. Inoltre si torna a parlare del sistemazione delle piazze del capoluogo per il miglioramento della qualità urbana e l’abbattimento barriere architettoniche ed in particolare di piazza Giusti, Ferdinando Martini, Amendola e piazza IV Novembre, il cui progetto di fattibilità tecnica ...